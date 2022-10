„Gib Frauen einen Klaps auf den Hintern!“ – Sexismus-Eklat an deutscher Uni

Sexismus-Eklat an der Uni: Das Semester hat in Bielefeld ziemlich stürmisch begonnen. Bei der traditionellen Kneipentour wurden Student:innen in der Orientierungswoche zu fragwürdigen Aufgaben aufgerufen – unter anderem offenbar auch zu sexuellen Übergriffen. Es gab massiv Kritik – und bereits eine hochoffizielle Entschuldigung.

Kennenlernen, Quatschen, Trinken: Traditionell sollen Kneipentouren zu Semesterbeginn vor allem für Erheiterung und Kontakt bei den noch fremdelnden Erstsemestern sorgen. Doch die Fachschaft der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Uni Bielefeld hat bei der Vorbereitung des Party-Spiels den Bogen offenbar etwas überspannt.

Was war genau passiert? Auf einem Party-Zettel der betroffenen Fachschaft sollen insgesamt 17 Aufgaben zu lesen gewesen sei, die die Student:innen bewerkstelligen sollten. Unter anderem heißt es darauf: „Kneife 5 Männern in den Arsch (Frauen)“, „Gib 5 Frauen einen Klaps auf den Hintern (Männer)“ und „Zieh Deine Hose aus und trage sie einen Stationsweg (auf dem Kopf gibt 2 Extrapunkte)“. Außerdem: „Sei ein Flitzer auf dem Weg von einer zur anderen Station (oben ohne bzw. mit BH reicht aus)“. Am Mittwoch war die umstrittene Aufgabenliste auf der Internetplattform „reddit“ veröffentlicht worden.

Uni Bielefeld: Kneipentour sorgt für Aufsehen

Unter dem Post schrieb der Verfasser: „Ein Laufzettel auf einer Ersti-Veranstaltung meiner Universität ruft aktiv zu sexuellen Übergriffen auf“. Ihm zufolge sei der Zettel „schon seit Jahren“ verwendet worden. Sofort verbreitete sich die Nachricht der umstrittenen Kneipentour, der Post wurde bislang mehr als 800 Mal kommentiert. Die meisten Nutzer:innen der Plattform sind nicht begeistert von den Aufrufen der Fachschaft, so heißt es in den Kommentaren unter anderem: „Jetzt mal im Ernst: Ich war Ersti-Tutor an einer anderen Uni und mir wäre es im Traum nicht eingefallen, meine Erstis zu intimen Körperkontakt aufzufordern“ oder: „Was ist denn das für ein Studiengang und welche Uni? Klingt ja mehr nach Ballermann.“

Die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften hat auf der Homepage der Uni Bielefeld mittlerweile Stellung zu dem Vorwurf bezogen. In einer Entschuldigung heißt es: „In der abgelaufenen Orientierungswoche befanden sich Aufgaben, die den Werten der Fachschaft in jeder Form widerstreben. Sexualisierte Gewalt gegenüber Personen jeglichen Geschlechts ist auf das Schärfste zu verurteilen und wird von der Fachschaft in deutlichster Form abgelehnt“, heißt es.

Man entschuldige sich bei Betroffenen und werde das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen. „Um die Wiederholung derartiger Vorkommnisse auszuschließen, werden wir in der Vorbereitung zukünftiger Veranstaltungen den Austausch untereinander sowie die Prüfung aller Bestandteile verbessern.“ Die nächsten Kneipentouren dürften voraussichtlich ohne Aufgabenliste auskommen. (alp)