Auf privater EM-Party: Mann greift mehrere Menschen mit Messer an – ein Toter

Die Polizei hat in Wolmirstedt (Landkreis Börde) in Sachsen-Anhalt einen Mann erschossen, der zuvor mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und einen Mann dabei tödlich verletzt haben soll.

In einer Plattenbau-Siedlung habe der Täter zunächst einen Mann erstochen, dann sei er – vermutlich rein zufällig – an einer privaten EM-Party vorbeigekommen, wo mehrere Menschen zusammen in einem Einfamilienhaus feierten und das Spiel Deutschland gegen Schottland schauten, wie ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft mitteilte.

Mann stirbt im Krankenhaus

Auf dieser Party habe der Mann dann offenbar erneut völlig wahllos Menschen angegriffen und drei mit einem Messer schwerer verletzt. Anwesende hätten die Polizei gerufen.

„Als der Mann auch die alarmierten Polizeibeamten angriff, schossen diese auf den Angreifer“, so der Sprecher. Er sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Weitere Details gab die Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Unklar blieb das Motiv und ob die Tatwaffe bisher von der Polizei gefunden wurde. Bei dem Erstochenen soll es sich um einen jungen Mann handeln; das genau Alter ist unbekannt. (dg)