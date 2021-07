Horror beim morgendlichen Toilettengang: Ein Österreicher ist von einer Schlange in seine Genitalien gebissen worden.

Als er sich auf die Klomuschel setzte, habe der 65-Jährige ein Zwicken im Bereich der Genitalien gespürt. Der Blick ins Klo zeigte ihm einen 1,6 Meter langen Albino-Netzpython, bestätigte die Polizei.

Python beißt Mann in Genitalien

Das Reptil war aus der Wohnung des Nachbarn entwischt und auf noch unklarem Weg – möglicherweise über die Kanalisation – in die Toilette gelangt. Ein alarmierter Reptilien-Experte barg die Schlange und reinigte sie. Dann übergab er sie an den 24-jährigen Besitzer, der in seiner Wohnung in Graz insgesamt elf ungiftige Würgeschlangen hält.

Der 65-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen. Der Reptilienfreund wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. (vd/dpa)