Und plötzlich waren alle weg – die gesamte Belegschaft einer McDonald´s-Filiale in Großbritannien kündigte mitten in der Schicht. Auf der Plattform TikTok kursiert seitdem ein Video von dem verlassenen Restaurant und den erstaunten Kunden, die jetzt lange auf ihr Essen warten können.

Die Urheberin des Videos hat selbst in der McDonald´s Filiale gearbeitet. Im Video schwenkt sie die Kamera einmal durch den gesamten Verkaufsraum, auf der Anzeigentafel, auf der normalerweise steht, wie viele Bestellungen in Arbeit sind, steht eine Null. Die Geräte piepsen vor sich hin und vor der Tür stehen erstaunte Kunden.

McDonald´s-Mitarbeiter kündigen alle gleichzeitig

Dann wird eine Notiz eingeblendet, die an der Glastür des Fastfood-Restaurants hängt: „Everyone quit – we are closed“, übersetzt heißt das: „Alle haben gekündigt – wir haben geschlossen.“ Unter dem Video schreibt die ehemalige Mitarbeiterin: „Das ist heute passiert und es war so lustig.“ Mit zwei tränenlachenden Smileys.

Das Video wurde mittlerweile mehr als 2,4 Millionen Mal angesehen, hat über 20.000 Kommentare und wurde fast 50.000 Mal geteilt. Im Hintergrund des Videos läuft das Lied „Nobody“ – also „Niemand“ von Mitski.

Bei McDonald´s: Das Management war schlecht

Der Grund, aus dem alle zeitgleich kündigten, wird im Video nicht verraten. Die junge Frau, die das Video drehte, äußerte sich auf Nachfragen in den Kommentaren zum Video dazu, schreibt der „Stern“. Es habe nicht an der Bezahlung gelegen, sondern am schlechten Management: „Die Filiale wurde von Teenagern geführt und es war ein schrecklicher Arbeitsplatz. Die Vorgesetzten haben nicht geholfen, wenn es nötig war“, schreibt sie.

Aus den Kommentaren auf TikTok geht hervor, dass es sich bei den Spontankündigungen nicht um Einzelfälle handelt. Ein User schreibt, bei einer Filiale in seiner Nähe sei das ebenfalls passiert. Ein anderer User berichtet, dass er es kenne, dass die Restaurants von Teenagern geleitet werden, er habe selbst früher in einem solchen Restaurant gearbeitet. (sr)