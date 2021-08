Schrecklicher Unfall in Russland: Ein neun Jahre alter Junge ist an einer Schule in Nischni Nowgorod durch einen Stromschlag getötet worden. Der Schüler habe ein Blechrohr mit Kabeln berührt, das unter den Fenstern der Turnhalle angebracht gewesen sei, teilten die Ermittler:innen am Donnerstag mit.

Der Junge sei auf der Stelle tot gewesen. Seine Leiche wurde demnach am Mittwochabend auf dem Schulgelände in der Stadt Nischni Nowgorod etwa 400 Kilometer östlich von Moskau gefunden.

Die genauen Umstände würden nun untersucht, hieß es weiter seitens der Behörden. Unklar sei etwa, warum das gefährliche Blechrohr nicht gesichert war. (dpa)