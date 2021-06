Auf Corona-Demo: Rentner bricht in Tränen aus – der Grund ist herzzerreißend

Gera –

Für Alfons Blum (84) war es die erste Demo seines Lebens überhaupt. Er nahm an einem „Spaziergang“ in Gera teil, bei dem sich Teilnehmer gegen die Corona-Maßnahmen aussprachen. Sein Grund: er hat seine Frau Gisela (84) seit acht Wochen nicht sehen dürfen, weil sie in einem Pflegeheim ist. Unter Tränen schildert er dies einem ARD-Kamerateam, als ein anderer Demonstrant ihn plötzlich anbrüllt.

Eigentlich, ja eigentlich hätte Blum ein gutes Beispiel sein können für die „bürgerliche Mitte“, die sich eben auch auf den Corona-Demos tummelt. „Es ist eine seelische Folter, sage ich Ihnen“, so berichtet er gerade dem Fernsehteam, da wird er von einem nebenstehenden Mann aufgeregt unterbrochen.

Rentner emotional, aber besonnen: „Man muss auch vernünftig bleiben.“

„Dank Merkel-Regime darfst du deine Frau nicht sehen!“, brüllt der Mann mit der eigenen Auffassung darüber, was ein „Regime“ so ausmacht. Blum will einwerfen, dass man auch vernünftig bleiben müsse, will die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung offenbar zumindest in Teilen verteidigen. Da bekommt er von dem jungen Mann, der qua Alter nicht zur Risikogruppe gehört, zu hören, dass Covid-19 bekanntlich nicht schlimmer sei als eine Grippe.

Wenn Blum allerdings ARD und ZDF zuhöre, dann habe er „die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Der alte Herr bleibt erstaunlich ruhig, lässt das Gebrüll an sich abtropfen und wiederholt gegenüber den Reportern: „Man muss auch vernünftig bleiben.“

Seit bald 63 Jahren sind sie verheiratet

Dann berichtet er weiter von seinem und Giselas Schicksal. Seit bald 63 Jahren sind sie verheiratet. Vergangenen Dezember musste sie ins Pflegeheim. „Ich lass‘ dich nicht allein“, hatte er ihr eigentlich versprochen. „Es trifft mich so hart“, so Blum. Offenbar will er vor allem reden, freut sich, dass ihm zugehört wird. Bis der andere Demonstrant sich einmischt.

Ein ziemlich gutes Exempel, quasi live vor der Kamera, das hier abgegeben wurde. Auf der einen Seite der Rentner mit der rührenden persönlichen Geschichte. Auf der anderen der Mann, der sich mit dem Fabulieren über ein „Regime“ und der Lügenpressen-Schelte selbst disqualifiziert. Selbst falls seine These von der Gefährlichkeit stimmen sollte. (km)