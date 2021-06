Attacke im Hinterhof: 17-Jährige schubst Bärin von Mauer – um ihre Hunde zu schützen

Bradbury -

Den Titel „mutigste Hundemama“ hat Hailey Morinico wohl ohne Zweifel verdient: Als eine Bärenmutter ihre Hunde angriff, kennt die 17-Jährige keine Angst – und stürmt auf sie zu und verjagt sie, um ihre Lieblinge zu schützen.

Ein Überwachungsvideo am Haus zeigt das mutige Verteidigungsmanöver. So sieht man den Hinterhof des Familienhauses in Bradbury, einer Kleinstadt im Osten von Los Angeles. Dann erscheint plötzlich eine Bärin, die über die Mauer an der Grundstücksgrenze klettert. Hinter ihr: ihre zwei Bärenjungen. Hailey Morinicos Hunde rennen bellend vor dem bärischen Besuch über den Hof.

Bradbury: 17-Jährige verteidigt Hunde vor Bärin

Als die Bärenmutter mehrmals mit ihrer Tatze nach einem der Hunde schlägt, rennt Morinico aus dem Haus und auf die Bärin zu – und wird noch mutiger: Mit beiden Händen schubst sie das Tier weg, bis es über die Mauer aufs Nachbargrundstück verschwindet. Danach sammelt sie ihre Hunde ein und bringt sie zurück ins Haus. Gerade nochmal gut gegangen!

Wie der US-TV-Sender „ABC 7“ berichtet, bekam die 17-Jährige offenbar nur einen kleinen Kratzer ab. Sie und ihre Hunde seien ansonsten wohlauf. Aber: Zum Nachahmen ist diese Aktion definitiv nicht empfohlen. (alp/ap)