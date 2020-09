Attacke aus dem Hinterhalt: Mann (35) zieht Elfjährigen vor fahrendes Auto

Was für ein furchtbarer Schock für das Kind! In München hat ein 35-Jähriger anscheinend aus dem Nichts einen Jungen gepackt - und ist mit ihm vor ein fahrendes Auto gesprungen! Riesenglück: Die herankommende BMW-Fahrerin konnte in letzter Sekunde bremsen.

Der Vorfall passierte laut Polizei an der Hochbrückenstraße in der Münchner Altstadt. Die 29-jährige Pkw-Fahrerin bog mit glücklicherweise geringer Geschwindigkeit ins Tal ab, als der 35-Jährige mit dem Elfjährigen noch im Kreuzungsbereich auf die Straße fiel.

Bei der Festnahme verletzte der Täter einen Polizisten

Zeugen alarmierten die Polizei und berichteten, dass der Junge aus bislang unbekannten Gründen gepackt und mit vor den fahrenden BMW gezogen worden sein soll. Bei der Festnahme habe sich der Mann mit Wohnsitz in München mit körperlicher Gewalt widersetzt und einen Polizeibeamten so stark am Knie verletzt, dass dieser nicht mehr dienstfähig war.

Das könnte Sie auch interessieren:

Horror-Unfall durch illegales Autorennen



Körperlich verlief die Attacke für den Elfjährigen glimpflich: Bis auf ein paar Abschürfungen blieb der Junge aus dem Salzburger Land unverletzt. Seine Familie und er wurden auf der Polizeiwache von Beamten betreut. Der Täter ist schon vor einigen Tagen aufgefallen, als er in einem Obdachlosenheim den Feueralarm auslöste. Er sitzt momentan in Haft. (dpa, miri)