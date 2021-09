Arme Mieze! : Katze überlebte vier Monate allein in Wohnung

Köln –

Das arme Miezekätzchen! Das zurückgelassene Tier soll gut vier Monate alleine in einer verwahrlosten Wohnung in Köln überlebt haben. Der Tierschutzverein „Straßenkatzen Köln e. V.“ postete auf Facebook Bilder einer weißen Katze, die der Verein „einigermaßen unversehrt“ aus der verlassenen und seit Mitte Juli versiegelten Wohnung gerettet habe. Das Tier habe sich aus aufgerissenen Trockenfuttersäcken und wohl mit Wasser aus der Toilette am Leben gehalten.

„Wir wissen nicht, wie groß die psychischen Pro­bleme eines Menschen sein müssen, um in solchen Verhältnissen zu leben“, schreiben die Tierschützer auf Facebook. Sicher habe der Mensch schwer zu kämpfen gehabt und verdiene eigentlich Mitleid. „Wo bei uns aber jegliches Mitleid aufhört, ist es, wenn man seine Tiere unversorgt zurücklässt“, so der wütende Kommentar des Vereins.

Tierschutzverein: Katze muss sich erstmal vom Schreck erholen



Eine Vereinssprecherin sagte auf dpa-Anfrage, der Vermieter habe eine Entrümpelungsfirma beauftragt, die die Katze entdeckt und den Tierschutz gerufen habe. Die beiden seit Monaten verschwundenen Mieter sollen auch eine zweite Katze besessen haben, deren Schicksal ungewiss sei.

Das gerettete „sehr hübsche Mädchen“ müsse sich nun erst mal vom Schrecken der letzten Monate erholen und stehe nicht zur Vermittlung zur Verfügung. (km/dpa)