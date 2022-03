Arbeiter finden Kollegen tot im Betontrichter

Arbeiter eines Kieswerks im Schwarzwald haben einen toten Kollegen in einem Betontrichter entdeckt. Jetzt werden Ermittlungen von der Polizei aufgenommen.

Die Leiche des 54-Jährigen wurde laut ersten Informationen während laufender Arbeiten in einem Betontrichter entdeckt, wie das Polizeipräsidium Freiburg in einer Pressemitteilung am Freitagabend meldete.

54-Jähriger wird tot in Betontrichter nach vermeintlichem Arbeitsunfall gefunden

Aktuell wird von einem Arbeitsunfall ausgegangen, der sich am Freitagnachmittag in dem Kieswerk in Neuenburg am Rhein im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ereignete.

„Wie genau der Mann in den Trichter gelangt ist können wir zurzeit noch nicht sagen“, erklärte ein Polizeisprecher nach dem Leichenfund. Von einer Beteiligung Dritter sei nicht auszugehen. Die Polizei hat jetzt Ermittlungen zur Todesursache des 54-jährigen aufgenommen. (mp/dpa)