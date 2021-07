Antrag auf Berggipfel: Sie sagt Ja! Dann stürzt die Braut 200 Meter in die Tiefe

Kärnten –

Das hätte richtig schief gehen können: In Österreich ist am Sonntag ein liebestolles Pärchen auf dem Falkert (2308 Meter) in Kärnten abgestürzt. Die 32-Jährige fiel über 200 Meter in die Tiefe, ihr 27-jähriger Freund stürzte beim Versuch sie zu retten – er konnte sich an einem Felsvorsprung festhalten. Die „Bild“ hatte zunächst über den Vorfall berichtet.

„Die beiden hatten enormes Glück! Sie sind 15 Meter durch die Luft geflogen. Die Frau stürzte 200 Höhenmeter über felsiges Gelände. Wäre da nicht der Schnee gelegen, wäre das ganz anders aufgegangen“, sagte ein Polizist der „Kronen Zeitung“.

Österreich: Nach dem Ja-Wort – Braut stürzt 200 Meter in die Tiefe

Das Paar hatte zuvor mit Schneeschuhen den Berg erklommen. Oben auf dem Gipfel des Falkert, machte der 27-Jährige seiner Freundin einen Antrag – sie sagte ja. Als die Beiden beschwingt den Rückweg antraten, schmiedeten sie bereits glücklich Pläne für ihre gemeinsame Zukunft.

Doch dabei rutsche die Braut in spe aus. Ihr Zukünftiger wollte sie retten und verlor selbst den Halt. Während er sich an einem Felsvorsprung festklammern konnte, kam sie erst oberhalb eines Sees zum Liegen. Der Wirt einer Hütte fand die reglose Frau und brachte sie mit seinem Ski-Mobil in Sicherheit, so berichtet die „Kronen Zeitung“.

Ihr Verlobter konnte mithilfe eines Helikopters gerettet werden: Ein Rettungsbergsteiger seilte sich zu dem dem Verunglückten ab. Im Krankenhaus stellten die Ärzte bei dem Mann eine Wirbelfraktur fest. (vd)