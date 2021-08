Anschlagsserie?: Briefbombe explodiert in Lidl-Zentrale

Neckarsulm –

Am Mittwochnachmittag ist eine Briefbombe am Hauptsitz des Discounters Lidl in Neckarsulm (Baden-Württemberg) explodiert. Die „Heilbronner Stimme“ berichtete als erstes über drei Verletzte.

Zwei Personen wurden demnach leicht verletzt, eine etwas schwerer. Laut „Heilbronner Stimme“ wurden sie alle in eine Klinik gebracht.

Am Nachmittag war der Bereich rund um die Zentrale noch großflächig abgesperrt. Polizei, Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Das Gebäude mit etwas über 100 Mitarbeitern darin wurde evakuiert.

Handelt es sich um eine Serie?

Ob ein Zusammenhang mit einer Explosion am Tag zuvor bei einem Getränkehersteller im nahen Eppelheim besteht, war zunächst unklar. Auch dort, bei Capri-Sonnen-Erfinder Wild, war ein Paket explodiert. (km)