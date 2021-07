An der Grenze zu Tschechien: Polizei findet 33 Kilo Feuerwerk in Kofferraum

Selb –

Da scheint jemand Silvester wirklich zu lieben – und gleichzeitig nicht gut informiert zu sein: An der bayrischen-tschechischen Grenze haben Polizisten einen Mann aus Thüringen mit 33 Kilo illegalem Feuerwerk erwischt. Er zeigte sich überrascht.

Die Raketen und Böller fanden die Beamten im Kofferraum des 61-Jährigen. Insgesamt habe er ein 18-teiliges Raketensortiment und 3 riesige Batterien auf dem tschechischen Asia-Markt gekauft, so berichtet der RND und bezieht sich auf einen Sprecher der Bundespolizei.

Der 61-jährige Raketenliebhaber zeigte sich bei der Kontrolle am Dienstagnachmittag in Selb (Landkreis Wunsiedel) darüber überrascht, dass seine Einkäufe in diesem Land gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen. Auch die Gefahr seiner Fracht erkannte er nicht. Der Sprecher der Bundespolizei machte deutlich: „Wenn sich da irgendetwas entzündet oder etwas gefunkt hätte, dann hätte es das Auto hinten zerlegt.“ (vd)