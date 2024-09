Amoklauf an US-Schule: 14-Jähriger erschießt vier Menschen

Bei einem tödlichen Schusswaffenangriff an einer Schule in Georgia werden mindestens zwei Schüler und zwei Lehrer getötet. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter identifiziert – einen 14-Jährigen. Vieles ist noch unklar.

Der Jugendliche sei von einem Schulpolizisten gestellt und schließlich in Gewahrsam genommen worden, so die Polizei. Bei der Attacke in der Stadt Winder wurden mindestens vier Menschen getötet und neun weitere verletzt. Über das mögliche Motiv des Schützen machte die Polizei keine Angaben.

Amoklauf in Georgia: US-Präsident Biden meldet sich zu Wort

Schüler flüchten in das Football-Stadion, nachdem der Schulcampus der Apalachee High School in Winder (Georgia) abgeriegelt wurde. picture alliance/Uncredited/WSB/AP Schüler flüchten in das Football-Stadion, nachdem der Schulcampus der Apalachee High School in Winder (Georgia) abgeriegelt wurde.

US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill erklärten in einer Mitteilung, um die Menschen zu trauern, die „durch sinnlose Waffengewalt“ getötet worden seien. „Schüler im ganzen Land lernen, in Deckung zu gehen und sich zu verstecken, anstatt Lesen und Schreiben zu lernen. Wir können dies nicht länger als normal hinnehmen.“

Am Mittwochmorgen (Ortszeit) waren nach Angaben der Behörden Notrufe bei der Polizei eingegangen. Ein aktiver Schütze sei gemeldet worden. In den USA gehören Amokläufe und tödliche Schießereien zum Alltag. Schusswaffen sind leicht erhältlich und im großen Stil im Umlauf. (dpa/mp)