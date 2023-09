Alter Schwede! Dieser Monarch regiert so lange wie keiner vor ihm

Er selbst gilt zwar nicht immer als royaler Sonnenschein, aber zu diesem Anlass lächelte der Monarch milde: Mit reichlich Musik und Ehrengästen aus ganz Nordeuropa hat Schwedens König Carl XVI. Gustaf sein goldenes Thronjubiläum gefeiert. Mit versammelter Familie winkte er zwischendurch gut gelaunt vom Schlossbalkon.

Carl Gustaf wurde nach dem Tod seines Großvaters am 15. September 1973 König von Schweden. Damals war er erst 27 Jahre alt. Dass er so früh in die königliche Verantwortung geworfen wurde, lag auch daran, dass sein Vater 1947 bei einem Flugzeugabsturz in Kopenhagen ums Leben kam, da war Carl Gustaf gerade einmal neun Monate alt.

Die schwedische Monarchie befand sich damals in der Krise. Heute genießen die Royals des skandinavischen EU-Landes dagegen große Beliebtheit. Das liegt zu einem großen Teil auch an Carl Gustafs Frau, der aus Heidelberg stammenden Königin Silvia (79), die der Schwede bei den Olympischen Spielen 1972 in München kennengelernt hat. Auch ihre drei Kinder – Kronprinzessin Victoria (46) und ihre Geschwister Prinz Carl Philip (44) und Prinzessin Madeleine (41) – haben zur großen Beliebtheit des schwedischen Hofes beigetragen.

Carl Gustaf ist der am längsten amtierende Monarch Schwedens

Carl Gustaf selbst hat sich in den fünf Jahrzehnten auf dem Thron viel Respekt erarbeitet. Heute ist er der am längsten amtierende Monarch der schwedischen Geschichte. Überhaupt zählt er zu den dienstältesten Amtsträgern der Erde – in europäischer Hinsicht überragt ihn nur Dänemarks Königin Margrethe II. (83), übrigens seine Cousine, mit ihren mehr als 51 Jahren auf dem Thron.

Margrethe erwies Carl Gustaf mit ihrer Anwesenheit am Freitag ebenso die Ehre wie die Staatsoberhäupter der weiteren nordischen Länder, Norwegens König Harald V. (86), Finnlands Präsident Sauli Niinistö (75) und der isländische Präsident Gudni Jóhannesson (55).

Der König war übrigens nicht der einzige aus der Familie, der etwas zu Feiern hatte: Am 15. September 1973 erblickte Olof Daniel Westling in Örebro das Licht der Welt. Damals war nicht zu ahnen, dass der Kleine sich mal in die Kronprinzessin Victoria verlieben würde. Heute ist Daniel der Schwiegersohn des Königs, dessen Regentschaft an seinem Geburtstag begann.

Prinz Daniel feiert seinen 50. Geburtstag

Gefeiert wird am Wochenende nur der König – der bescheidene Daniel steckt aber sicher gern zurück. Royal-Experte Herman Lindqvist erklärte dazu: „Pech für Daniel, am historischen Jubiläumstag des Königs 50 Jahre alt zu werden, aber ihm macht es sicherlich nichts aus, seine eigene Feier um einen Tag oder eine Woche zu verschieben.“

Das könnte Sie auch interessieren: Prinzessin Dianas Schafpullover für Rekordsumme versteigert

Mit den Königsfeiereien geht es am Samstag noch weiter: Mit Gattin Silvia wird Carl Gustaf in einer Pferdekutsche durch das Zentrum der schwedischen Hauptstadt fahren. Ein kostenloses Konzert vor dem Schloss beschließt das Jubiläum im Anschluss.