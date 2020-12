Alter Mann und Corona : Dieser Spot bringt die Härtesten zum weinen

So viel ist sicher: Dieses Weihnachtsfest wird anders als die bisherigen. Coronavirus, Kontaktverbot, Quarantäne – keine Themen, bei denen festliche Stimmung aufkommt. Der neue Spot der Werbefirma „Jung von Matt“ für Edeka zeigt, dass es dennoch Weihnachtswunder geben kann – und appelliert an Zusammenhalt und Menschlichkeit.

„Die besondere Weihnachtsgeschichte des Herrn Schmidt“ ist mehr als ein typischer Produktwerbespot. Er ist als Aufruf für mehr Miteinander zu verstehen – über die Grenzen verschiedener Kulturen, Vorstellungen und Traditionen hinweg. Der Protagonist Herr Schmidt ist ein knurriger, alter und einsamer Mann, dem die Nachbarsjungen einer Familie mit Migrationshintergrund zu laut spielen, zu schnell rennen und dem das süße Gebäck Baklava viel zu fremd ist, als dass er es probieren möchte.

Edeka-Weihnachtsvideo von Jung von Matt rührt zu Tränen

Doch dann erkrankt Herr Schmidt an Corona und muss in seiner Wohnung alleine in Quarantäne – während andere Familien den Weihnachtsbaum schmücken und als Familie zusammen die Zeit genießen. Der Ältere der Nachbarsjungen hat trotz der erlebten Ablehnung Mitgefühl mit dem alten Mann und entscheidet sich dafür, zusammen mit seiner Familie Herrn Schmidt mit einem Festessen zu überraschen.

Das Ergebnis: Ein traditionelles deutsches Weihnachtsgericht und ein kleiner Teller mit Nachtisch: Baklava. Die Botschaft ist klar: Unterschiedliche Kulturen und ihre Traditionen funktionieren zusammen – wenn man bereit ist, auf den anderen zuzugehen.

Werbespot fokussiert Zusammenhalt an Weihnachten in Corona-Krise

Auf Youtube hat der Werbespot bereits nach zwei Tagen 360.700 Aufrufe und durchweg positive Kommentare: „Solange die Menschlichkeit uns verbindet, ist egal was uns trennt“, zitiert ein User den Schriftsteller Ernst Ferstl. Ein anderer schreibt: „Hat mich sehr berührt. Ich werde in meinem Umfeld und der Nachbarschaft schauen, wem ich eine Freude machen kann.“ Viele andere bedanken sich für den „wundervollen Spot“.

Es ist klar: Die besondere Botschaft dieses Werbespots kommt bei den Zuschauern an und sie verstehen: Es geht nicht um Corona, sondern um uns.