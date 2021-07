Das ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten: Betrüger haben in Indien in mehreren Fake-Impfzentren tausenden Menschen wertlose Kochsalzlösung statt Corona-Impfstoff gespritzt. Die Drahtzieher sollen selbst Ärzte sein.

Wie der US-Sender CNN berichtet, fand der Betrug Ende Mai und Anfang Juni statt, kurz nach dem Höhepunkt der zweiten, heftigen Corona-Welle in dem Land – damals starben jeden Tag tausende Menschen an oder mit einer Covid-Erkrankung. „Sie haben Kochsalzlösung genommen und injiziert“, zitierte CNN den hochrangigen Polizeibeamten Vishal Thakur aus Mumbai. Mit „sie“ sind Ärzte und weiteres medizinisches Personal gemeint, insgesamt 14 Verdächtige. „Wir haben sie verhaftet“, so Thakur.

Ärzte spritzen Fake-Impfstoff in mindestens zwölf Fake-Impfzentren

Der Betrug soll dem Bericht zufolge in mindestens zwölf angeblichen Impfzentren in und um die Millionenmetropole Mumbai stattgefunden haben. „In jedem dieser Fake-Impfzentren machten sie das gleiche“, erklärte Thakur. Auch ein Krankenhaus soll involviert gewesen sein, das gefälschte Impfdosen und Spritzen lieferte und den „Geimpften“ anschließend Fake-Zertifikate ausstellte.

Schätzungsweise 2500 Menschen wurde demnach die gegen das Virus völlig wirkungslose Kochsalzlösung gespritzt. Fatal: Sie alle dachten wohl, dass sie nun gut gegen das gefährliche Virus geschützt seien. Die Ermittlungen kamen ins Rollen, nachdem eins der Opfer Zweifel an der Echtheit des angeblichen Impfnachweises bei der Polizei anmeldete. Die Vorwürfe seien „wirklich schockierend“ zitierte CNN die Staatsanwaltschaft aus Gerichtsunterlagen des Bombay High Court.

Das könnte Sie auch interessieren: Zahlen aus Israel: Neuinfektionen nehmen zu – auch unter Geimpften

Ihre Dienste ließen sich alle Beteiligten gut bezahlen: Insgesamt sollen die Betrüger ihren Opfern 28.000 Dollar abgeknöpft haben. Und die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen: Laut CNN hat die Polizei weitere Verdächtige ins Visier genommen. Der Bombay High Court soll staatliche und lokale Behörden bereits eindrücklich aufgefordert haben, Maßnahmen zu ergreifen, „damit in Zukunft keine Unschuldigen mehr getäuscht werden.“

Laut offiziellen Daten sind bisher gut 62 Millionen Inderinnen und Inder – etwa 4,5 Prozent der Bevölkerung – vollständig gegen Corona geimpft. Rund 21 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten.