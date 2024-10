Achtung, Autofahrer: Diese Winterreifen sind nicht mehr zulässig

Die Nächte werden kühler, Laub fällt auf die Straßen, Nebel kündet von der kälteren Jahreszeit: Es wird Herbst in Deutschland – Zeit, die Reifen zu wechseln. Worauf Sie achten müssen und warum sie mit Alljahresreifen im Winter neuerdings Bußgeld und einen Punkt riskieren, erfahren Sie hier.

Welche Winterreifen sind nicht mehr zulässig?

Früher reichten Winter- und Alljahresreifen mit der M+S-Kennzeichnung, das stand für Matsch und Schnee. Ab diesem Winter reicht das nicht mehr aus. Wer bei Glätte mit M+S-Reifen erwischt wird, muss mit mindestens 60 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen. Winterreifen müssen nun das Alpine-Symbol, ein dreigezacktes Bergpiktogramm mit Schneeflocke, aufweisen. Wer noch Reifen hat, die bis Ende 2017 hergestellt wurden, hat in der Regel M+S-Reifen und muss nun neue kaufen.

Wann müssen Winterreifen aufgezogen werden?

Einen allgemein vorgeschriebenen Zeitpunkt für den Reifenwechsel gibt es in Deutschland laut Straßenverkehrsordnung nicht. Der Gesetzgeber schreibt lediglich vor, dass die Ausrüstung „an die Wetterverhältnisse anzupassen“ ist. Diese situative Winterreifenpflicht besteht demnach nur bei schlechten Straßenverhältnissen, etwa Schnee, Eis und Reifglätte. Die verbreitete Faustregel, wonach Winterreifen „von Oktober bis Ostern“ ans Auto gehören, hat sich laut Autoklub ACE aber bewährt, denn schon Anfang Oktober kann es zu plötzlichen Kälteeinbrüchen kommen.

Warum sind Winterreifen wichtig?

Bei niedrigeren Temperaturen kann der Fahrer mit Winterreifen besser bremsen und souveräner fahren. Die Gummimischung von Sommerreifen verhärtet sich bei sehr niedrigen Plusgraden, wodurch sich die Haftung auf der Straße spürbar reduzieren kann. Winterreifen werden aus einer weicheren Gummimischung mit zusätzlichen Rillen gefertigt, in denen sich Schnee und Matsch gar nicht erst festsetzen.

Wie lange sind Winterreifen haltbar?

Laut ADAC büßen sie ab etwa sechs Jahren einen Teil ihrer Wintereigenschaften ein und sollten daher ausgetauscht werden. Die Gummimischung ist dann so hart geworden, dass der Grip bei tiefen Temperaturen nachlässt. Bei einem Neukauf sollten die Reifen laut ADAC maximal zwei Jahre alt sein, der ACE empfiehlt höchstens 18 Monate. Überprüfen lässt sich das anhand der sogenannten DOT-Nummer – die vierstellige Zahl an der Reifenflanke. Die Zahl 2321 bedeutet beispielsweise, dass die Reifen in der 23. Kalenderwoche im Jahr 2021 gefertigt wurden. Entscheidend bei Reifen ist aber die Profiltiefe.

Wie tief muss das Profil sein?

Vorgeschrieben sind mindestens 1,6 Millimeter. Experten empfehlen aber mindestens vier Millimeter Profiltiefe. Ein Tipp: Der silberne Rand einer Zwei-Euro-Münze ist exakt vier Millimeter breit.

Welche Geldbußen drohen für das Fahren mit Sommerreifen?

Erwischt die Polizei einen Autofahrer bei Schnee und Eis mit Sommerreifen, sind 60 Euro fällig. Dazu kommt ein Punkt in Flensburg. Mit 80 Euro und ebenfalls einem Punkt in der Verkehrssünderdatei müssen Autofahrer rechnen, die mit Sommerreifen unterwegs sind und andere behindern – etwa dadurch, dass sie im Straßenverkehr liegen bleiben. Auch dem Halter des Wagens drohen 75 Euro und ebenfalls ein Punkt.

Besteht im Winter mit Sommerreifen Versicherungsschutz?

In aller Regel ja – laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft bleibt der Haftpflichtschutz für Autofahrer mit Sommerreifen in jedem Fall bestehen, wenn diese im Winter einen Unfall verursachen. Das heißt, die Versicherung zahlt dem Unfallopfer den Schaden. Allerdings kann es laut ADAC bei einem unverschuldeten Unfall Probleme mit der gegnerischen Haftpflichtversicherung geben und diese womöglich eine Mitschuld reklamieren. Bei der Kaskoversicherung kann passieren, dass wegen grober Fahrlässigkeit Leistungen gekürzt werden.

Wie schneiden Winterreifen im Test ab?

Der aktuelle Winterreifentest des ADAC sieht in der Kompaktklasse wenige Auffälligkeiten. Die dort getesteten zwölf Winterreifen landeten zwischen den Noten gut und ausreichend, nur ein Reifen fiel wegen fehlenden Grips bei Nässe mit der Note mangelhaft durch. In der Klasse der SUV stellte der Automobilklub dagegen deutliche Qualitätsunterschiede fest und bemängelte von 16 getesteten Modellen drei als von zum Teil erschreckender Performance.

Wie werden Sommerreifen am besten gelagert?

Sommerreifen sollten im Winter trocken, dunkel und nicht zu warm gelagert werden. Optimal ist es, die Reifen auf den Felgen auf einer Palette liegend übereinander zu stapeln und abzudecken. Reifen ohne Felge stehen dagegen besser und sollten etwa alle vier Wochen etwas gedreht werden, um Dellen zu vermeiden. Autobesitzer sollten vor dem Abmontieren die Position am Auto mit Kreide auf den Reifen schreiben – das erleichtert die Montage im Frühjahr. (afp/mp)