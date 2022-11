800 Infizierte an Bord: Corona-Cruiser nimmt Kurs auf Sydney

Corona-Ausbruch auf einem Luxusliner: Auf dem Kreuzfahrtschiff „Majestic Princess“ haben sich Berichten zufolge Hunderte Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Und jetzt steuert der Covid-Cruiser auf Sydney zu.

Der Sender 9News sprach am Freitag von 800 infizierten Passagieren und Crew-Mitgliedern auf der „Majestic Princess“. Die Reederei Princess Cruises bestätigte den Virus-Ausbruch, ohne zunächst genaue Zahlen zu nennen. „Die Gäste haben nur leichte Symptome oder sind asymptomatisch, und sie isolieren sich in ihren Kabinen“, zitierten australische Medien einen Reederei-Sprecher.

Corona-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff „Majestic Princess“

Auch alle nicht betroffenen Passagiere trügen zum Schutz Masken. Die Crew sei angewiesen worden, volle Schutzausrüstung anzulegen.

Das Innere der „Majestic Princess“

Der Luxusliner soll am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) in Sydney anlegen. „Obwohl die Regierung gesagt hat, dass wir mit Covid koexistieren müssen, ist es doch ein beunruhigender Gedanke, dass morgen 800 positiv auf das Coronavirus getestete Personen an Land gehen“, sagte ein Reporterin von 9News.

Das könnte Sie auch interessieren: „Übergang zur Endemie“: Corona-Isolationspflicht fällt im Norden weg

Auf dem Schiff befinden sich 4600 Menschen. Für die Infizierten seien in Sydney private Transportmittel organisiert worden, damit sie sich schnell isolieren könnten, hieß es. (dpa/mp)