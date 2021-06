79 Jahre verheiratet: Ältestes Ehepaar der Welt verrät sein Liebes-Geheimnis

Quito –

Wie führt man eine glückliche Ehe? Das ist eine der großen Fragen des Lebens. Waldramina (110) und Julio Cesar (104) aus Ecuador kennen die Antwort. Die beiden sind nämlich Rekordhalter in Sachen Ehe: Sie sind seit 79 Jahren verheiratet – und zwar glücklich!

„Es ist eine große Ehre und wir sind voller Stolz, im Guiness Buch der Rekorde zu stehen”, erklärte das nicht mehr ganz frischgebackene Ehepaar dem „People”-Magazin. Waldramina und Julio Cesar heirateten im Februar 1941, da kannten sich die beiden schon seit sieben Jahren. Ihre Familien waren dagegen – aber das Paar ließ sich seine Liebe nicht verbieten. „Es war nicht einfach, weil unsere Verwandten dagegen waren. Aber mit Zeit und Geduld haben wir sie vereint”, sagt Julio.

Sie haben ein Rezept für eine glückliche Ehe

Er und seine Frau haben als Lehrer gearbeitet und fünf Kinder bekommen. „Und alle haben einen Uni-Abschluss”, sagt Waldramina stolz. Der schwerste Schicksalsschlag des Paares war der Tod ihres ältesten Sohnes, der mit 58 Jahren starb. Aber auch das standen die beiden gemeinsam durch.

Wie lautet denn jetzt ihr Rezept für eine glückliche Ehe? „Liebe, Reife und gegenseitiger Respekt”, bringt es Julio Cesar in „People” auf den Punkt. „Das hat uns einander nahe gebracht, uns emotional wachsen lassen und so haben wir gemeinsam unsere Zukunft definiert.” Das Allerwichtigste für die beiden war in jedem Moment ihre Familie.

Das könnte Sie auch interessieren: Völlig unerwartet: Popstar Ed Sheeran ist Papa geworden

Und die ist mittlerweile ganz schön groß: Julio Cesar und Waldramina haben elf Enkel, 21 Urenkel und neun Ur-Urenkel – die sie momentan alle ganz furchtbar vermissen. Die Corona-Beschränkungen treffen auch das älteste Ehepaar der Welt hart. Aber: Die beiden, die zusammen unglaubliche 214 Jahre alt sind, glauben ganz fest daran, dass sie auch diese Krise gemeinsam durchstehen werden. MIRI