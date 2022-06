70 Jahre auf dem Thron: Ist die Queen fit für die Riesensause?

Ganz London ist aus dem Häuschen – und natürlich hoffen alle, dass sie auch selbst vor die Tür tritt, wenn sie gefeiert wird: Die Queen, mit 96 nicht mehr die Allerjüngste, feiert ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Von Donnerstag an wird sie In den nächsten vier Tagen zelebriert, geehrt und bejubelt. Sieben Jahrzehnte Regentschaft – das macht Elizabeth II. so schnell keiner nach!

Der Monarchie-Experte Craig Prescott von der Universität Bangor glaubt, dass vielen Menschen bewusst ist, dass es wahrscheinlich das letzte „Jubilee“ der Queen sein wird, womöglich ihr „letzter großer Moment“, sagt er im Gespräch mit der dpa. Klar, dass deshalb viel spekuliert und gehofft wird: Wann und wo zeigt sie sich? Wie fit ist die Monarchin?

Die neue Strategie des Buckingham-Palastes ist daher: Erst ganz kurz vorher bekanntgeben, ob die Queen kommt oder nicht, um keine Erwartungen zu enttäuschen. Aber Fakt ist: Der traditionelle Auftritt auf dem Balkon nach der Geburtstagsparade und ein Gottesdienst in der St. Paul’s Cathedral sind Termine, bei denen mit der Queen ganz fest gerechnet wird.

Thronjubiläum: Die Engländer rechnen mit Auftritten der Queen

Großbritannien hat keine traditionellen Feiertage wie etwa Thanksgiving in den USA. „Wir sind abhängig von solchen Jubiläen, um unsere großen nationalen Momente zu feiern“, so Adels-Experte Prescott.

Und dafür überlassen die Organisatoren nichts dem Zufall. Alle, die im Londoner Zentrum von A nach B kommen wollen, müssen seit Wochen diverse Umwege nehmen: „Geschlossen vom 3. Mai bis Mitte Juni“ steht auf gelben Hinweisschildern an Straßen und Kreuzungen. Seit Monaten hört man rund um die Schlossanlagen Marschmusik, Pauken und das Geklapper von Pferdehufen. Wo alles perfekt sein soll, braucht’s Übung.

Der Buckingham Palace – ganz London hat sich seit Wochen auf das Thronjubiläum vorbereitet.

Und auch Elizabeths Sohnemann Charles, der ewige Thronfolger, hat schon mal geübt: Als Jubiläums-Auftakt lud er Dienstag 250 Senioren zum Tanztee auf seinen Landsitz Highgrove House in Gloucestershire ein. Und zwischen Earl-Grey-Tee und Scones tauchte der 73-Jährige dann höchstpersönlich auf – und schwang gut gelaunt das Tanzbein! Mit Hobbytänzerin Bridget Tibbs legte Charles einen Tango hin. „Es war wundervoll“, seufzte sie danach. „Er hatte ein wunderbares Gefühl für Rhythmus, einen schönen Halt!“

Ab Donnerstag gibt’s dann für die Briten kein Halten mehr – da starten die Paraden, Umzüge und Feierlichkeiten. Und wie man die Queen kennt, wird sie ihre Untertanen nicht enttäuschen und sich sehen lassen. Nicht nur zum Winke-Winke auf dem Balkon. (dpa/miri)