500 Meter mitgeschleift: Zug erfasst Auto – ein Toter

Tragischer Unfall in Bestensee im Landkreis Dahme-Spreewald (Brandenburg). Ein Auto ist an einem hiesigen Bahnübergang von einem Zug erfasst und mitgeschleift worden, anschließend ging der Wagen in Flammen auf. Eine Person kam dabei ums Leben.

Der Regionalexpress sei aus Berlin in Richtung Cottbus unterwegs gewesen, so die Polizei. Das Auto wurde mehr als 500 Meter mitgeschleift. Der oder die Fahrerin sei im brennenden Wrack verstorben. „Die Identität konnte zunächst nicht geklärt werden“, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Anwohner hätten nach „einem Knall“ den Notruf gewählt.

Eine Passagierin verletzt

Der Lokführer, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, erlitt den weiteren Angaben zufolge einen Schock. In der Bahn saßen rund 60 Fahrgäste, von denen eine Frau leicht verletzt wurde.

Die Polizei übernahm noch am Abend die Ermittlungen in dem Fall. Sie will nun den genauen Ablauf rekonstruieren. Noch ist der genaue Unfallablauf unklar. (dg)