400 tote Schafe gefunden – Ermittlungen gegen 64-Jährige

In Magdeburg sind rund 400 Schafe verendet beziehungsweise in einem so schlechten Gesundheitszustand, dass sie von ihrem Leid erlöst werden müssen. Mitarbeiter des Veterinäramtes der Landeshauptstadt seien vor Ort, sagte ein Sprecher der Stadt.

Die Hintergründe blieben vorerst offen. Laut Berichten der „Magdeburger Volksstimme“ und des MDR wurden auf dem Areal auch 14 Hunde entdeckt, die von der Tierrettung der Feuerwehr eingefangen und ins Tierheim gebracht wurden.

Die Polizei teilte am Nachmittag mit, nach ersten Schätzungen seien leblose Tiere in mittlerer dreistelliger Anzahl aufgefunden worden. Andere aufgefundene Tiere lebten noch und konnten gerettet werden. Das Veterinäramt habe die Maßnahmen vor Ort übernommen, hieß es.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen eine 62-jährige Frau eingeleitet. „Die Todesumstände der aufgefundenen Tiere sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, sagte ein Sprecher der Polizei. (dpa/mp)