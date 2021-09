3,5 Jahre! Wer die meisten Überstunden macht

Heftig: 3,5 Jahre Überstunden sollen viele deutsche Arbeitnehmer im Laufe ihres Berufslebens machen – das ergab eine aktuelle Analyse des Portals „Gehalt.de“. Und diese Stunden schenken sie ihrem Arbeitgeber auch noch. Denn in zwei von drei Fällen bleiben sie unbezahlt. Wen trifft es am häufigsten?

346.405 Datensätze zu Arbeitsverhältnissen hat das Internetportal „Gehalt.de“ für den „Arbeitszeitmonitor 2021“ ausgewertet. Alles freiwillige Angaben von Nutzern und Unternehmen, die für die Analyse repräsentativ zusammengestellt wurden.

Fast die Hälfte aller Deutschen macht regelmäßig Überstunden

Das Ergebnis: Mit 48 Prozent macht knapp die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland regelmäßig Überstunden – im Schnitt fast drei Stunden pro Woche. In den vergangenen zwölf Monaten waren es laut „Gehalt.de“ durchschnittlich 131 Überstunden. Auf eine gesamte Berufslaufbahn hochgerechnet seien das im Durchschnitt 6500 Stunden mehr als vereinbart.

Und wer macht die meisten Überstunden? Besonders oft Arbeitnehmer mit einem höheren Gehalt. Wer über 100.000 brutto im Jahr verdient, leistet im Schnitt 6,1 Überstunden pro Woche, wer bis zu 20.000 Euro verdient, nur 1,7. Führungskräfte machen mit im Schnitt 7,6 am häufigsten Überstunden, und nur 14 Prozent von ihnen bekommen sie ausgeglichen.

Nur ein Drittel aller Betroffenen bekommt Ausgleich

Überhaupt gebe es nur für ein Drittel aller Betroffenen einen Ausgleich, so „Gehalt.de“. Schätzungen zufolge sparen Arbeitgeber so Gehaltskosten in zweistelliger Milliardenhöhe jährlich. Jüngere Menschen machen im Schnitt weniger Überstunden als ältere und Frauen weniger als Männer. Das könnte auch daran liegen, dass die Überstundenanzahl mit der Höhe des Gehalts korreliert und es mehr ältere Männer in Führungspositionen gibt.

Auf Branchen bezogen, werden laut der Analyse mit 4,7 Stunden pro Woche die meisten Überstunden in der Unternehmensberatung geleistet, mit 1,6 am wenigsten in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. In Hamburg, Hessen und Baden-Württemberg werden im Schnitt mit drei Stunden pro Woche am meisten Überstunden gemacht, in Bremen mit 2,2 am wenigsten.

Trend: Langfristig nehmen Überstunden ab

Wurden im Pandemie-Jahr mehr Überstunden geleistet? Nein, 2018/19 waren es im Schnitt drei Stunden, in den vergangenen zwölf Monaten 2,9. Auch die Antwort der Bundesregierung auf eine Linken-Anfrage im Frühjahr ergab, dass Überstunden zwar in der absoluten Gesamtzahl abnahmen, aber nur minimal im Verhältnis zum erbrachten Arbeitsvolumen. Das entspricht einem langfristigen Trend: Die Anzahl der durchschnittlichen Überstunden in Deutschland hat sich laut „Gehalt.de“ in den vergangenen zehn Jahren mehr als halbiert. (ncd)