Grausiger Fund mitten in einem Waldgebiet bei Oranienburg (Brandenburg): In einer alten Bunkeranlage aus der Nazizeit wird eine Frauenleiche gefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Montagearbeiter hatten die Leiche entdeckt. Eine Obduktion sollte am Mittwoch weitere Hinweise bringen. Doch bisher steht das Ergebnis noch aus, wie die Staatsanwaltschaft Neuruppin auf Anfrage mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 26-jährige vermisste Oranienburgerin getötet worden ist.

26-Jährige tot in Nazi-Bunker gefunden

Die junge Frau und Mutter war am vergangenen Donnerstag zuletzt am Bahnhof Oranienburg gesehen worden. Sie sei mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Dann verliert sich ihre Spur.

Ein Familienmitglied meldete die 26-Jährige am Samstag als vermisst. Die Polizei war daraufhin mit 14 Suchhunden im Einsatz. Das Rad fanden die Ermittler am Mittwoch etwa 50 bis 100 Meter vom Fundort der Leiche entfernt. „Wir haben keine direkten Hinweise auf einen weiteren Tatort“, sagte Behördensprecher Torsten Sauermann. Womöglich sei die Frau in oder in der Nähe der Bunkeranlage getötet worden.

Bislang gibt es keine Hinweise auf den Täter. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Oranienburg oder jeder anderen Polizeistelle zu melden. (vd/dpa)