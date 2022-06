22 Tote: Drama in Nachtclub in Südafrika – Ursache unklar

22 Tote liegen auf dem Boden eines Nachtclubs, ohne erkennbare Verletzungen: Fast zwei Dutzend Menschen sind in einer Location in der südafrikanischen Stadt East London an der Ostküste des Landes ums Leben gekommen. Die Ursache ist noch völlig unklar.

Der Vorfall sei in den frühen Morgenstunden am Sonntag gemeldet worden, die Polizei habe eine forensische Untersuchung eingeleitet, sagte die Polizeikommissarin der Ostkap-Provinz Nomthetheleli Mene, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender SABC.

Das könnte Sie auch interessieren: Tote und Verletzte bei Schüssen vor Schwulen-Bar

Genauere Angaben zu der Ursache des Vorfalls wollte die Polizei zunächst nicht machen. Berichten von Einsatzkräften zufolge sei es in der kleinen Taverne zu einem Gedränge gekommen. Einige Augenzeugen vermuteten eine Vergiftung der Kneipenbesucher. „22 Leichen wurden auf dem Boden gefunden. Keine offenen Wunden, kein gar nichts. Wir wissen nicht, ob sie vergiftet wurden oder ob etwas anderes passiert ist“, sagte die Sprecherin des Verkehrsministeriums der Provinz, Unathi Bingose. (dpa/mp)