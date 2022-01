Mann sitzt 19 Jahre unschuldig im Knast – der Mörder war sein Zwillingsbruder

Ein Mann aus Chicago hat 19 Jahre im Gefängnis gesessen – für einen Mord, den er nicht begangen hat. Der Täter war sein Zwillingsbruder! Jetzt wurde Kevin Dugar aus dem Knast entlassen.

Im Jahr 2003 soll Dugar in einer Gang-Schießerei einen Mann umgebracht haben. Er wurde zu 54 Jahren Gefängnis verurteilt. Vor zehn Jahren soll er seinen eineiigen Zwillingsbruder, der heute Karl Smith heißt, gefragt haben, ob der für die Tat verantwortlich sei – was der verneinte. Doch 2013 gestand der ihm dann in einem Brief die Tat.

Richter hielten das Geständnis erst für unglaubwürdig

Doch das Geständnis half Dugar nicht – weil Richter es „völlig unglaubwürdig“ fanden. Grund: Smith hatte den Mord, für den sein Zwillingsbruder einsaß, erst gestanden, nachdem er selbst wegen einer Gang-Schießerei zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde.

Doch Dugars Anwalt Ron Safer gab nicht auf – und brachte den Fall doch wieder vor Gericht. Mit Erfolg! Jetzt wurde sein Klient frei gelassen. „Er trat nach draußen und konnte das erste Mal nach fast 20 Jahren als freier Mann einatmen“, sagte Safer nach Dugars Freilassung. „Es geht ihm großartig. Er hat vor Glück geweint.“