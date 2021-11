Nach dem Tod einer 16-Jährigen im Allgäu sind Haftbefehle wegen heimtückischen Mordes erlassen worden. Unter Verdacht stehen ein 25 Jahre alter Mann und eine 15 Jahre alte Schülerin.

Beide seien in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Memmingen am Dienstag mit. Nach dem mittlerweile vorliegenden Bericht zur Obduktion der Leiche sei die 16-Jährige durch mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers gestorben.

Bluttat in Bayern: 16-Jährige erstochen

Wie die Ermittler mitteilten, wurden bei der Festnahme des 25-Jährigen am Montag auch zwei Messer beschlagnahmt, die womöglich die Tatwaffen waren. Dazu seien spurentechnische Gutachten in Auftrag gegeben worden. Weiterhin keine Angaben machten die Ermittler zum Tathergang und vor allem zum Motiv des mutmaßlichen Mordes.

Sie begründeten dies mit ermittlungstaktischen Gründen und Rücksicht auf die Eltern der Getöteten. Die Leiche des Mädchens war in der Nähe des Memminger Flughafens gefunden worden. Der 25 Jahre alte Tatverdächtige war bereits polizeibekannt. (dpa/se)