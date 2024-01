16-Jährige Deutsche stürzt bei Familienurlaub in den Tod

Bei einem Familienurlaub in Südtirol ist ein 16 Jahre altes Mädchen aus Deutschland ums Leben gekommen. Vermutlich ist sie ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt.

Die Leiche der Jugendlichen wurde am Freitag in der Nähe der norditalienischen Gemeinde Innichen in den Dolomiten am Fuße eines Bergwegs gefunden, wie die Bergrettung mitteilte. Zuvor hatte die Familie sie als vermisst gemeldet.

Südtirol: 16-Jährige kehrt nicht von Spaziergang heim

Das Mädchen war nach diesen Angaben früh am Morgen von seiner Unterkunft zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. Zur Herkunft der Familie machte die Bergwacht zunächst keine Angaben.

#EINSATZINFO: FF Innichen – 12.01.24 – 11:00 – Suchaktion mit tragischem Ausgang: seit heute Vormittag wurde in… Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Friday, January 12, 2024

Vermutet wird, dass die 16-Jährige bei ihrem Spaziergang auf einem eisigen Weg ausrutschte und dann mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Damit soll auch geklärt werden, ob das Mädchen erfroren ist.

An der Suche waren auch ein Hubschrauber und eine Hundestaffel beteiligt. Schließlich wurde die Jugendliche, nachdem man ihr Handy geortet hatte, in unwegsamem Gelände von einem Hund entdeckt. Die Fundstelle liegt in einer Höhe von etwa 1450 Metern. (dpa/mp)