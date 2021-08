„Wenn einer sterben soll, dann ich“: Sechsjähriger rettet Schwester vor bissigem Hund

Wyoming –

Er ist zwar erst sechs Jahre alt, doch der kleine Bridger Walker ist schon ein ganz großer Held. Der Junge aus dem US-Bundesstaat Wyoming bewahrte seine zweijährige Schwester vor einem bissigem Hund – und wurde dabei selbst schwer im Gesicht verletzt. Nun feiert ihn nicht nur das Netz, sondern auch Hollywoodstars.

Wie die Tante des Geschwisterpaars auf Instagram erzählt, rannte der Hund auf die kleine Schwester los und wollte sie angreifen. Doch dann sprang ihr großer Bruder wie Superman dazwischen – und stellte sich schützend vor die Kleine.

Bridger musste mit 90 Stichen im Gesicht genäht werden

Doch der Hund biss dann bei Bridger zu. So schwer, dass er im Gesicht verletzt und später im Krankenhaus mit 90 Stichen genäht werden musste. Laut seiner Tante soll der Kleine später gesagt haben: „Wenn einer sterben sollte, dann ich.“

Auf die Besitzer des aggressiven Hundes ist jedoch niemand sauer, wie die Tante weiter ausführt. So heißt es in dem Instagram-Post: „Ich möchte noch erwähnen, dass die Hundebesitzer wirklich tolle Menschen sind, die gut zu Bridger und seiner Familie waren. Wir haben keinerlei Groll gegen sie. Es ist nur Liebe zwischen unseren Familien.“

Hollywoodstar Anne Hathaway: „Ich erkenne einen Superhelden, wenn ich ihn sehe“

Bridger und seine Familie hätten viele liebe Nachrichten zu der mutigen Tat des Kleinen bekommen. Viele Instagram-User kommentierten unter dem Post von Bridgers Tante. So heißt es dort: „Was für ein Held“ oder „Das ist unglaublich. Was für ein mutiger, kleiner Mann“.

Und auch Hollywoodstars zeigten sich gerührt von der Geschichte. So schreibt Schauspielerin Anne Hathaway auf Instagram: „Ich bin kein Avenger, aber ich erkenne einen Superhelden, wenn ich ihn sehe. Ich hoffe, ich bin zumindest halb so tapfer in meinem Leben wie du es in deinem bist, Bridger. Ich wünsche dir eine gute Genesung.“

Auch Hollywood-Kollege Mark Ruffalo schreibt unter dem Instagram-Post von Bridgers Tante: „Leute, die das Wohlergehen anderer vor ihr eigenes stellen, sind die heldenhaftesten und bedachtesten Menschen, die ich kenne. Ich respektiere und bewundere deine Stärke und dein Herz“. Und: „Du bist männlicher als viele, viele, die ich kenne.“ (alp)