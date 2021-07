„The Weeknd“ völlig entstellt: Das steckt hinter den schockierenden Bildern

Los Angeles –

Mit dem Musikvideo zu seinem neuen Song „Save Your Tears“ hat Singer-Songwriter „The Weeknd“ („Blinding Lights“) seinen Fans einen ganz schönen Schrecken eingejagt: Sein Gesicht sieht aus, als hätte er gerade zahlreiche missglückte Schönheitsoperationen hinter sich. Was steckt hinter dem verstörenden Auftritt?

„But then you saw me, caught you by surprise“ (deutsch: „Als du mich gesehen hast, warst du überrascht“) singt „The Weeknd“ (30), der eigentlich Abel Makkonen Tesfaye heißt, in seinem neuen Song „Save Your Tears“. Und die Fans waren auch ziemlich überrascht, als sie den „Blinding Lights“-Sänger im dazugehörigen Musikvideo sahen: Mit einer krummen Nase, aufgeblähten Wangen und dicken Schmolllippen, Operationsnarben und anderen verstörenden, neuen Merkmalen war „The Weeknd“ kaum wiederzuerkennen.

Mega-Star „The Weeknd“ tauchte bei Preisverleihung mit komplett bandagiertem Gesicht auf

Auch auf Instagram postete der 30-Jährige ein Bild mit dem neuen Look – ohne ihn zu erklären. Fans reagierten geschockt. „Hallo Ken, wo ist Barbie“, schreibt jemand ironisch. „Ich habe mich so erschrocken!“, ein anderer. Musikerkollege Richard Fairlie flucht: „Das ist scheiße gruselig“.

„The Weeknd“ hatte zuvor bereits für Aufsehen gesorgt, als er im November 2020 mit einem komplett bandagierten Gesicht bei den „American Music Awards“ aufgetaucht war. Die Bandagen waren aber nicht etwa auf eine Verletzung zurückzuführen. Vielmehr benutzt der Sänger sein Gesicht immer wieder, um Statements zu setzen. In dem Kurzfilm zum Song „After Hours“ sieht der 30-Jährige aus, als sei er gerade zusammengeschlagen worden.

„Blinding Lights“-Sänger „The Weeknd“: Hat er sich einer Schönheitsoperation unterzogen?

Aber warum diese neue, erschreckende Typveränderung? Unter dem YouTube-Video zum neuen Song spekulieren die Fans, dass es mit den Grammys zu tun hat, für die „The Weeknd“ in diesem Jahr nicht nominiert wurde. Andere sind der Meinung, er wolle seiner Ex-Freundin Bella Hadid (24, Model) damit eins auswischen.

Bisher hat sich der Sänger noch nicht öffentlich zu den schockierenden Bilder geäußert. Trotzdem gibt es Entwarnung für die Fans: Für seinen Auftritt in der legendären „Super Bowl Half Time Show“ in diesem Jahr hat „The Weeknd“ einen Teaser veröffentlicht, in dem sein Gesicht wieder völlig normal aussieht.

Zudem hat die Make-Up-Firma „Prosthetic Renaissance“, mit der „The Weeknd“ bereits zusammengearbeitet hat, sich auf Social Media zu seinem entstellten Gesicht bekannt. „Die plastische Chirurgie ist von uns“, heißt es da.

Keine Schönheits-OP also, sondern Prothesen, Make-Up und ein bisschen Computeranimation. Wie „The Weeknd“ wohl beim „Super Bowl“-Auftritt aussehen wird?