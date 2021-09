„Notdürftig eingewickelt“: Neugeborenes auf Wiese gefunden – sein Zustand ist kritisch

Langenzenn –

Was ist da passiert – und wie konnte es so weit kommen? Passanten haben auf einer Wiese in Bayern frühmorgens ein neugeborenes Kind gefunden. Die Umstände sind rätselhaft.

Die Passanten entdeckten das Neugeborene gegen 6.40 Uhr auf einer Grünfläche im mittelfränkischen Langenzenn. Geschockt alarmierten sie sofort die Polizei und den Rettungsdienst und nahmen das Kind bis zu dessen Eintreffen an sich. Nach Angaben der Polizei war das winzige Baby „notdürftig eingewickelt“, als die Fußgänger es fanden.

Das Neugeborene wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Zustand ist weiter kritisch. Bei der sofort gestarteten, umfangreichen Suche mit Hubschraubern und Hunden ergaben sich schnell Hinweise – gegen acht Uhr morgens wurde die Mutter ermittelt und auch in ihrer Wohnung angetroffen. Auch sie wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe sind bisher völlig unklar. (dpa)