„Journalistin des Jahres“ : So macht Mai Nguyen-Kim Wissenschaft spannend

Naturwissenschaftler sind schräge Nerds und drücken sich unverständlich aus? Nicht alle! Wer sich ein YouTube-Video der Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim anschaut, vergisst nicht nur seine Vorurteile über Wissenschaftler, er wird auch viel lernen. Für ihre Aufklärungsarbeit in der Corona-Pandemie wurde Nguyen-Kim nun vom „medium magazin“ zur „Journalistin des Jahres“ gekürt.

Mai Thi Nguyen-Kim (33) räumt mit vielen Vorurteilen gegenüber der Wissenschaft auf. Sie selbst hat mit der Arbeit „Physikalische Hydrogele auf Polyurethan-Basis“ promoviert – aber wer das nicht versteht, guckt einfach ihren YouTube-Kanal. Witzig, schlau, pointiert und nahbar nimmt sie sich die unterschiedlichsten Themenfelder vor und erklärt sie – nicht oberflächlich, sondern wissenschaftsbasiert.

Nguyen-Kim: Mit ihren Corona-Videos sorgt sie für Furore

Ihr Spektrum reicht von „Yoga wissenschaftlich geprüft“ über „Die Erblichkeit von Homosexualität“ bis hin zu Schwerpunkten rund um das Coronavirus. Tatsächlich sorgte sie besonders mit dem Video zum Thema „Corona geht gerade erst los“ am 1. April dieses Jahres für Furore.

Bis heute verzeichnet das Video über sechs Millionen Views und ist damit das „Top Trending Video des Jahres 2020 auf YouTube“ in Deutschland. Als Nguyen-Kim das Video Anfang April auf ihrem Kanal „maiLab“ veröffentlichte, gab es innerhalb von vier Tagen vier Millionen Aufrufe.

Nguyen-Kim übersetzt die Sprache von Wissenschaftlern

Schon damals, vor sechs Monaten, machte sie deutlich, dass die Pandemie uns noch weit länger beschäftigen wird, als viele damals dachten. Doch nicht nur das Virus selbst sorgt für Verunsicherung, sondern auch schwer verständliche und scheinbar widersprüchliche Aussagen von Wissenschaftlern.

Was ist gefährlich? Was nicht? Das ist nicht immer ganz klar. Auch hier hilft Nguyen-Kim unterhaltsam weiter: In ihrem Video „Virologen-Vergleich“ beschäftigt sie sich mit den Virologen Christian Drosten, Hendrik Streeck und Alexander Kekulé und erklärt, wie schwierig es oft ist, wissenschaftliche Erkenntnisse für eine große Masse aufzubereiten. Das führe oft zu Fehlern, Verkürzungen und Verwirrung.

Nguyen-Kim ist für diese Sprachverwirrung die beste Dolmetscherin. Denn sie ist nicht nur Chemikerin und YouTuberin, sondern auch Wissenschaftsjournalistin. Für ihre Aufklärungsarbeit wurde ihr dieses Jahr obendrein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Verdienstorden verliehen – ein Ritterschlag für ihre wissenschaftliche Arbeit. Und der Beweis dafür: Wissenschaft macht Spaß!