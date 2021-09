„Ich habe es mir selbst gemacht“: So jung war Halle Berry bei ihrem ersten Orgasmus

Los Angeles –

„Ich habe es mir selbst gemacht“: In einem Instagram-Video mit Freundin Lindsay Flores wird Schauspielerin Halle Berry („Monster’s Ball“) jetzt ganz intim und spricht über ihren ersten Orgasmus. An den erinnert sich die 54-Jährige noch sehr gut – dabei war sie damals noch ziemlich jung.

In dem Clip beantworten Berry und Flores besonders intime Fragen über ihr Sexleben und haben dabei eine Menge Spaß. Auch die Frage nach ihrem ersten Orgasmus beantwortet Schauspielerin Halle Berry ohne zu zögern: „Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich habe es mir selbst gemacht“, so die 54-Jährige.

Als sich Freundin und Stylistin Lindsay Flores erkundigt, in welchem Alter das denn gewesen sei, bleibt Berry ganz offen: „Ich war elf. Ich wollte halt meine Sexualität kennenlernen – wie die meisten Mädchen.“

Schauspielerin Halle Berry spricht über ersten Orgasmus

Lindsay Flores ist zunächst völlig perplex und muss dann zugeben, sich an ihren eigenen ersten Höhepunkt nicht erinnern zu können. „Schande auf dein Haupt, ich schäme mich für dich“, kommentiert Berry das nur.

Unter dem Video häufen sich die überwiegend positiven Kommentare der Fans. „Ihr habt mir meinen Tag gerettet … So lustig und ehrlich. Ich liebe es!“, schreibt ein Zuschauer und „Ich liebe dieses Video so sehr“, jemand anderes.

Das könnte Sie auch interessieren: Halle Berry über ihren Oscar: Darum ist der Hollywood-Star schwer enttäuscht

Hollywood-Schauspielerin wird auf Instagram sehr ehrlich

Wie das „People“-Magazin berichtet, hat Halle Berry vor gerade einmal zwei Monaten die Beziehung zu Sänger Van Hunt öffentlich gemacht. Das Magazin zitiert einen Insider: Demnach habe die Schauspielerin ihren neuen Freund bereits ihrem siebenjährigen Sohn Maceo und ihrer zwölfjährigen Tochter Nahla vorgestellt. „Sie verbringen viel Zeit in Halles Haus in Malibu“, so der Insider. „Sie genießt die ruhige Zeit. Van hat bereits die Kinder kennengelernt, es scheint also ernst zu sein.“

Das könnte Sie auch interessieren: Filmemacher hatten Vorahnung: Sexy Hollywoodstar verletzt sich bei Dreharbeiten

Sie wären beide erfolgreiche und kluge Menschen, ihre Beziehung scheine sehr reif zu sein. „Das sieht nach einer ziemlich guten Partie aus“, so der Insider. Was Berrys Freund wohl zu ihrer neuesten Offenbarung sagt?