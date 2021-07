„Ein bisschen Sars muss sein“: „Querdenker“ tanzen ohne Abstand auf dem Alexanderplatz

Berlin –

Völlig irre: Corona-Leugner tanzten ohne Maske und Abstand Polonaise und sangen dazu einen völlig geschmacklosen Text. Laut Polizei handelte es sich um Mitglieder der Organisation „Querdenken 30“. Bereits in der Vergangenheit hatte es solche Aktionen gegeben.

Ein Video, dass gerade auf Social Media kursiert, sorgte deutschlandweit für Entsetzen und Abscheu. Darauf zu sehen: Eine große Menschenmenge, die auf dem Alexanderplatz Polonaise tanzt. Abstand und Maske? Fehlanzeige! Stattdessen singen die Teilnehmer der illegalen Versammlung die geschmacklose Zeile „Ein bisschen Sars muss sein“ auf die Melodie von „Ein bisschen Spaß muss sein“.

Berlin Alexanderplatz: Corona-Leugner tanzen ohne Abstand und Maske Polonaise

Die Twitter-Nutzer sind empört. „Es ist zum Kotzen. Warum wird so etwas nicht sofort aufgelöst, zur Not mit massiven Einsatz von Wasserwerfern. Personalien aufnehmen, vierstelliges Bußgeld, bei Wiederholung Haftstrafe“, schreibt jemand. Ein anderer wird noch deutlicher: „Gut, dass wir, die ach so besonnene Mehrheit, einfach NICHTS dagegen macht und sich vorführen und gefährden lässt. Wieso stehen wir dort nicht zu 50.000 und verteilen Nackenschellen?“

Ein Polizeisprecher bestätigte dem Nachrichtenmagazin „Focus“, dass „Teilnehmer der Kundgebung „Querdenken 30“ auf dem Alex durch Singen ohne Mund-Nasen-Schutz auffällig wurden“. Demnach hätte die Polizei auch die Zeile aus dem Video mindestens einmal gehört.

Der „Songtext“ ist kein unbekannter: Bereits in der Vergangenheit tauchten vor allem in Berlin immer wieder Corona-Leugner und Maskenverweigerer auf, die das Lied sangen und dabei beispielsweise ohne Mundschutz durch Geschäfte liefen.