„Abbruch, zu gefährlich“: Corona-Protestler attackieren TV-Team und greifen Polizei an

Berlin –

Sie demonstrierten ohne Masken und ohne Abstand. Und schließlich attackierten sie noch Polizei und Journalisten: Demonstranten haben in Berlin bei den Protesten gegen die Corona-Auflagen zum Teil jegliche Hemmungen verloren. 45 Einsatzkräfte wurden verletzt.

Es waren unschöne Szenen, die sich am Sonnabend bei der Demonstration mit 17.000 Teilnehmern in der Berliner City abspielten. Menschen ohne Masken, dicht gedrängt und voller Ignoranz gegenüber der weltweiten Pandemie und den aktuell wieder steigenden Infektionszahlen in Deutschland.

Berlin: Wütende Reaktionen nach Auflösung der Demo

Plakate mit Aufschriften wie „Frei Heil“ oder „Bye bye Demokratie“ offenbarten die rechtsextreme Gesinnung vieler Teilnehmer. Als die Demo wegen des Verstoßes gegen die Hygiene-Regeln schließlich aufgelöst wurde, kam es zu wütenden Reaktionen. Auch gegen die Polizei.

Wie die Berliner Polizei am frühen Sonntagmorgen über Twitter mitteilte, kam es bei der Großdemo zu Übergriffen gegen die Beamten. 18 von ihnen wurden verletzt. Drei sogar so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Auch bei weiteren Kundgebungen in Neukölln und Prenzlauer Berg kam es zu Ausschreitungen, bei denen insgesamt 27 Polizisten verletzt wurden.

Nach Beleidigungen: ZDF bricht Dreh ab

Auch die ZDF-Journalistin Dunja Hayali wurde auf der Demo von wütenden Corona-Leugnern angegangen. In einem rund 37 Minuten langen Video, das Hayali auf Instagram postete, ist zu sehen, wie Demo-Teilnehmer ihr und ihrem Team „Lügenpresse“ und „Schämt euch“ entgegenrufen.

Laut Hayali ist es im Verlauf der Dreharbeiten auch zu konkreten Bedrohungen gekommen. Der Mitarbeiter eines Security-Teams habe schließlich den Abbruch der Dreharbeiten empfohlen. Hayali: „Es ist eine gefährliche Melange, die sich hier auf der Straße zusammenfindet.“ Und: „Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen als Presse.“ (ng)