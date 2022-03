Öffnung nach Corona-Pause: Panikattacken wegen Gedränge vor Berliner Club

Panikanfall in Menschenmasse – am ersten Tag der Öffnung von Clubs und Diskotheken in Berlin nach langer Corona-Pause ist es wegen des großen Gedränges vor einem Club zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Mehrere Menschen hätten dabei Panikattacken erlitten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Darüber hinaus sei auch ein Mann in Ohnmacht gefallen, eine Frau sei ins Krankenhaus gekommen.

Polizeieinsatz vor Berliner Club nach Gedränge

Etwa 1500 bis 2000 Menschen hätten sich am Freitagabend vor einem Club gedrängt. Die Polizei rückte mit rund 70 Einsatzkräften an und räumte den Hof vor dem Club.

Clubs und Diskotheken dürfen in Berlin seit Freitag wieder öffnen. Genesene und Geimpfte müssen sich zusätzlich testen lassen, wenn sie auf die Tanzfläche wollen. (mp/dpa)