In einem unbemerkten Moment ist ein vierjähriges Kind in Monaco hinter das Steuer eines geparkten Autos geklettert und hat auf kurzer Fahrt einen Passanten schwer verletzt. Laut dem Sender France Info wurde der Mann noch in der Nacht auf Samstag operiert. Er war unter die Räder des Wagens geraten.

Das Kind hatte eigentlich auf der Rückbank gesessen. Als der Fahrer des Wagens die Schlüssel an den Wagenmeister seines Hotels übergeben wollte, setzte sich das Kind hinter das Lenkrad und gab Gas.

Das Fahrzeug machte daraufhin einen Satz nach vorne, traf den aus dem Hotel kommenden Passanten und prallte schließlich gegen den Bordstein. Die Polizei untersucht nun, wie das Auto ohne Schlüssel beschleunigen konnte.