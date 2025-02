Die siebte Kalenderwoche 2025 wird in die Geschichte eingehen: Erstmals seit dem Ende des Kalten Kriegs wird die Sicherheitsordnung in Europa verändert – ohne dass die Europäer überhaupt mitreden können. US-Präsident Donald Trump verhandelt mit Wladimir Putin über einen Waffenstillstand in der Ukraine. Es handelt sich dabei aber wohl eher um die Kapitulationsbedingungen der Ukraine als um einen Deal, der dauerhaft Frieden bringen kann.