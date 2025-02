Trump, Putin und die AfD: Nützliche Idioten für die Autokraten dieser Welt

Eigentlich sind die antiamerikanischen Reflexe in der AfD gewaltig. Doch seit US-Milliardär Elon Musk und US-Vizepräsident J.D. Vance die Partei öffentlich lobpreisen, hat man zumindest in der AfD-Führungsriege plötzlich alle Vorbehalte vergessen. Der Verehrung von Putin tut das gleichzeitig keinen Abbruch. Wem an die Zukunft Europas und dieses Landes gelegen ist, kann diese nützlichen Idioten nicht wählen.

Seit den Jahren der „Entnazifizierung“ haben sich die USA nicht mehr so in deutsche Wahlkämpfe eingemischt. Diesmal ergreifen der US-Präsident und seine Lakaien allerdings Partei für eine Re-Nazifizierung Deutschlands. Musk glaubt, nur die AfD könne das Land retten. US-Vizepräsident J.D. Vance fordert, die Brandmauer zur AfD müsse fallen. Und drohte auf der Münchner Sicherheitskonferenz sogar, Regierungen, die den „Volkswillen“ einer Mehrheit (gemeint ist u.a. die AfD mit etwa 20 Prozent in Umfragen) nicht respektierten, bräuchten von den USA nichts mehr zu erwarten. Auch keine Verteidigung. Man könnte das Erpressung zu Gunsten von Faschisten nennen.

Plötzlich finden Moskau und Washington die AfD toll

Ähnlich wie Musk und Vance redet auch der Kreml über die AfD. Putin-Sprecher Dmitri Peskow erklärt immer wieder, dass Russland gern weiter mit der AfD zusammenarbeiten würde. AfD-Politiker geben russischen Medien gern Interviews oder bescheinigen dem Kreml „demokratischere Wahlen als in Deutschland“. Aber warum finden eigentlich sowohl Moskau als auch die neue Trump-Administration Alice Weidel & Co. so unterstützeswert? Die teilweise etwas naive Migrationspolitik der vergangenen Jahre in Deutschland wird wohl kaum der Grund sein.

Dieser liegt woanders: Beide betrachten die AfD als Schlüssel, Deutschland und Europa zu kolonisieren und zu unterwerfen. Denn die AfD will Deutschland aus der EU, aus der NATO und aus dem Euro führen. Vor allem die ersten zwei Dinge wären das Ende eines auch nur annährend geeinten Europas. Dabei wünschen sich Trump und Putin gleichermaßen ein Ende dieser (relativen) Einigkeit. Denn vereinzelt ließen sich die vergleichsweise kleinen Länder in Europa einfacher ausmanövrieren, lenken und dominieren. Trump denkt dabei eher an wirtschaftliche Aspekte, nicht zuletzt die Autoindustrie. Putins Russland hat ein Interesse daran, die Länder Ost- und Mitteleuropas militärisch leichter bedrohen oder sogar einnehmen zu können (was ebenfalls große wirtschaftliche Folgen hätte).

Für die Großmächte sind die AfDler nützliche Idioten

Die beiden Großmächte betrachten die AfD vor allem als nützliche Idioten für ihre Ziele. Wer also will, dass deutsche Politik künftig von Regimen dominiert wird, die Kinder und Frauen bombardieren, Oppositionelle umbringen, ihre eigenen Menschen verstümmeln (Putins Russland), das internationale Recht missachten und bisherige Verbündete zu Feinden erklären (Trump-USA), der wähle die Statthalter dieser Autokraten in Deutschland: die AfD. Wer das nicht will, muss sein Kreuz irgendwo anders machen.