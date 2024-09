Paralympics – das war das größere Olympia!

Die Paralympics – das waren für mich die eigentlichen, die wahren, die größeren olympischen Spiele. Dabei waren mir der Zahl der Medaillen und der Medaillen-Spiegel ziemlich gleichgültig. Es liest sich vielleicht kitschig oder gar pathetisch: Aber jede Sportlerin und jeder Sportler, die sich bei den Paralympics präsentierten, hat gewonnen, war Siegerin oder Sieger.

Menschen, die nach „normalen“ Maßstäben ein schweres Schicksal haben – querschnittsgelähmt nach einem Unfall; Frauen und Männer ohne Gliedmaßen, die eigentlich lebenswichtig sind; Athleten, die schon im Kindesalter ihre Sehkraft verloren hatten, oder, oder, oder … Die Geschichten fast aller Sportlerinnen und Sportler bei den Paralympics sind erschütternd. Aber keine und keiner, die in Paris antraten, schien mir erschüttert.

Paralympics: Diese Athleten sind allesamt Idole

Für mich war es zutiefst beeindruckend und faszinierend, wie sich diese Menschen über Ihr Schicksal erhoben, wie sie die Last ihrer Handicaps abschüttelten: eine Tischtennisspielerin die sich den Schläger an den Armstumpf gebunden hatte und an der Platte unglaubliche Reflexe zeigte; Volleyballer, die in ihren Rollstühlen über das Parkett flitzten und kombinierten, dass mir als Fernsehzuschauer der Atem stockte; Schwimmer in der Freistil-Staffel ohne Arme dafür mit umso mehr Beinkraft; Leichtathleten, deren Höchstleistungen mich vergessen ließen, dass da Schwerstbehinderte gegeneinander antraten.

Der Autor: Christoph Lütgert war Rundfunk-Korrespondent beim NDR, Erster Reporter beim ARD-Politik-Magazin „Panorama" und 17 Jahre lang Chefreporter Fernsehen beim NDR. Er schreibt als Gastkommentator für die MOPO.

Sie haben mich allesamt begeistert, und sie haben eindrucksvoll gezeigt, wieviel Positives menschliche Energie und Willenskraft hervorbringen können. Und sie provozierten die Frage in mir, wie oft im Leben wir vielleicht zu früh und zu leichtfertig aufgeben oder resignieren.

Man darf sie allesamt Idole nennen, denn bei Wikipedia heißt es: „Im allgemeinen Sprachgebrauch wird eine Person als ‚Idol‘ im Sinne von Vorbild bezeichnet, der große Bewunderung entgegengebracht wird.“