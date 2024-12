Der Sturz des Assad-Regimes in Syrien ist Weltgeschichte im Live-Format. Vergleichbar mit dem Fall Saigons (Vietnam) 1975 oder dem von Kabul (Afghanistan) 2021: Er wird das Schicksal des gesamten Nahen Ostens maßgeblich beeinflussen. Noch ist nicht klar, ob sich radikalere oder gemäßigtere Kräfte in Damaskus am Ende etablieren – trotzdem scheinen die ersten Gewinner und Verlierer schon festzustehen. Eine Analyse.