Der Hamburger Abgeordnete und US-Experte Metin Hakverdi (SPD) schreibt in der MOPO, warum diese US-Wahl für unsere Stadt besonders wichtig ist: Jeder Präsidentschaftswahlkampf in den USA zieht weltweit die Aufmerksamkeit auf sich. Aber dieser hat es wirklich in sich. Für die Republikaner tritt Donald Trump an. Kamala Harris ist zwar noch nicht formal nominiert, aber es besteht kein Zweifel mehr, dass sie gegen Donald Trump antreten wird.