Der Flugzeugbauer Airbus erholt sich von der Corona-Krise. Im ersten Halbjahr lieferte das Unnternehmen 297 Maschinen aus, das waren 101 mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz lag bei 24,6 Milliarden Euro, ein Sprung von 30 Prozent. Der Gewinn lag bei 2,2 Milliarden Euro. Airbus hob seine Prognose für das Gesamtjahr an.

Ziel für 2021 ist nun, 600 Maschinen an die Kunden auszuliefern bislang hatte Airbus mit 566 Flugzeugen geplant. Beim operativen Ergebnis, das im ersten Halbjahr bei 2,7 Milliarden Euro lag, rechnet der Konzern nun mit insgesamt 4,0 Milliarden Euro. Im Corona-Krisenjahr 2020 hatte Airbus unter dem Strich 1,1 Milliarden Euro Verlust gemacht.

Produktion von A320 soll sich deutlich steigern

ilo/fwe sieht das Ende der Corona-Krise in Reichweite: Airbus kündigte am Donnerstag an, ab 2023 mehr Maschinen vom Typ A320 und A220 produzieren zu wollen als vor Beginn der Pandemie. „Die Luftfahrtbranche erholt sich langsam von der Covid19-Krise“, erklärte Konzernchef Guillaume Faury.

Die Produktion seines Verkaufsschlagers A320 will Airbus demnach auf monatlich 64 Maschinen bis zum zweiten Quartal 2023 steigern. Das sind vier Flugzeuge mehr pro Monat als vor der Pandemie und 24 mehr als derzeit. An der Pariser Börse machte der Airbus-Kurs daraufhin zwischenzeitlich einen Sprung um sechs Prozent nach oben.

Airbus schreibt wieder schwarze Zahlen

Von der Ankündigung dürfte auch das Airbus-Werk in Hamburg profitieren, das den A320 mit fertigt. Bis 2025 soll die Produktion des beliebten Flugzeugtyps laut dem Konzern noch ausgeweitet werden.

In den vergangenen zwei Quartalen hatte Airbus wieder schwarze Zahlen geschrieben, wie der Konzern Ende April mitteilte. Im laufenden Jahr will Airbus nur 566 Maschinen ausliefern, ebenso viele wie im vergangenen Jahr. (dpa/jw)