Hund greift Kind an: Siebenjähriger im Gesicht verletzt

Ein Siebenjähriger ist auf einem Spielplatz in Chemnitz von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Jetzt sucht die Polizei nach der Besitzerin. Sie soll sich vom Ort entfernt haben – obwohl der Vater des Jungen nach ihr rief.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Junge am Montagabend auf einem Spielplatz in der Straße Brühl in Chemnitz-Zentrum gespielt, als ein schwarz-weißer Hund auf ihn zu gerannt kam und ihn durch einen Biss im Gesicht verletzte.

Polizei sucht nach der Hunde-Besitzerin

Der Vater des Kindes, der sich in der Nähe aufhielt, eilte zu Hilfe. Er bemerkte, dass eine Frau den Hund zu sich rief und mit ihm in Richtung eines Einkaufsmarktes verschwand. Auf Rufe des Vaters reagierte sie nicht und setzte stattdessen ihren Weg fort.

Das könnte Sie auch interessieren: Hunde-Angriff in Rostock – Polizisten bergen tote Bulldogge

Der Siebenjährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Frau machen können. (mp/dpa)