Grusel-Fund: Polizei findet vier Totenköpfe am Flughafen

Grausiger Fund am Flughafen: Bei Kontrollen am Regional-Flughafen von Querétaro in Zentralmexiko ist ein Karton mit vier Totenköpfen entdeckt worden. Was steckt dahinter?

Sie waren in Aluminium- und Klarsichtfolie eingewickelt und in einen Pappkarton verpackt. Dennoch wurden die vier menschlichen Schädel von den Röntgengeräten erfasst, welche die Guardia Nacional bei einer Stichprobenkontrolle in den Räumen eines Kurierdienstes am Flughafen Querétaro einsetzte.

Karton mit Totenschädeln solle in die USA verschickt werden

Wie die Behörde am Freitag mitteilte, wurde der Karton in Apatzingán im Bundesstaat Michoacán abgeschickt und sollte nach Manning im US-Bundesstaat South Carolina gehen.

Durante inspecciones en empresas de paquetería y mediante un equipo de rayos X, la #GuardiaNacional detectó en el Aeropuerto Intercontinental de #Querétaro, cuatro cráneos aparentemente de origen humano, envueltos en plástico transparente y papel aluminio, sin registro sanitario. pic.twitter.com/RPNdhIoKwe — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) December 30, 2022

Die Guardia Nacional veröffentlichte auf Twitter eine Röntgen-Aufnahme des Pakets sowie ein Foto mit den aus ihrer Umhüllung ausgepackten Schädel. Ein Sprecher erklärte, der Lieferung sei weder eine Dokumentation über die Herkunft noch eine Genehmigung für die Ausfuhr menschlicher Überreste beigelegt gewesen. Über das Alter der Knochen, die Identität der Toten oder auch den Verbleib weiterer Körperteile sei nichts bekannt.

Die Behörde kündigte Ermittlungen an. Ihre Mitarbeiter seien nur zufällig auf das verdächtige Paket gestoßen. Bei der Kontrolle an dem rund 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt gelegenen Flughafen sei es um Drogen, Waffen und Bargeld gegangen. (ng/dpa)