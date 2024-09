Erneute Explosion in der Kölner Innenstadt

Explosion in Köln: Am frühen Mittwochmorgen ist vor einem Bekleidungsgeschäft ein Sprengsatz losgegangen. Besteht ein Zusammenhang zur Tat am Montag?

Am frühen Mittwochmorgen hat es in der Kölner Innenstadt erneut eine Explosion gegeben. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 5 Uhr zu einer Detonation an einem Bekleidungsgeschäft in der Ehrenstraße. Der dadurch entstehende Brand konnte schnell gelöscht werden. Verletzte habe es keine gegeben. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.

Bereits am Montag hatte es an einer Kölner Diskothek eine Explosion gegeben, bei der ein 53 Jahre alter Mann leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht weiterhin nach dem Tatverdächtigen. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen bestehe, sei nun Teil der Ermittlungen. (dpa)