Drei Menschen nach Attacke im Fitnessstudio in Duisburg in Lebensgefahr

Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt sind mindestens vier Personen mit einer „Hieb- oder Stichwaffe” verletzt worden, drei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Polizei sprach am Dienstagabend von „mindestens” einem Täter, der weiter flüchtig sei.

Mindestens drei Menschen in Lebensgefahr und mindestens ein Täter, der weiter auf der Flucht ist: Am frühen Dienstagabend ist es in Duisburg in einem Fitnessstudio zu einem folgenschweren Attacke gekommen. Gegen 17.40 Uhr seien die ersten Notrufe bei der Polizei eingegangen. Schnell wurden auch schwer bewaffnete Spezialkräfte alarmiert um zum Tatort unweit des Rathauses von Duisburg gerufen.

Das könnte Sie auch interessieren: Blutspur am Jungfernstieg: Es wird immer rätselhafter

Dort wurden mindestens vier Menschen verletzt, drei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Laut „WAZ” hat ein Polizeisprecher Medienberichte dementiert, denen zufolge die Ermittler von einer Amoktat ausgehen würden.

Attacke in Fitnessstudio: Spezialkräfte sichern den Tatort

Eine Durchsuchung des Fitnessstudios blieb ohne Ergebnis Zwar meldete die Polizei nach rund zwei Stunden, dass der Tatort gesichert sei – von dem oder den Tätern fehlt hingegen weiter jede Spur: „Es gibt noch keine Festnahme.”

Aktueller #Polizeieinsatz in der Schwanenstraße – #DU-Altstadt: Nach aktuellem Stand gehen wir von mindestens vier schwerverletzten Personen aus. #DU1804 — Polizei NRW DU (@polizei_nrw_du) April 18, 2023

Augenzeugen, überwiegend Personen, die zur Tatzeit in dem Studio trainiert hatten, wurden unter anderem in einem nahe gelegen Restaurant befragt.

Im Zusammenhang mit dem Angriff forderte die Polizei die Bevölkerung auf, den betreffenden Bereich um das Rathaus in der Innenstadt zu meiden. „Wir sind mit starken Kräften vor Ort”, sagte ein Polizeisprecher. (mp/dpa)