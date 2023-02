„Zu Hause ist es eh am schönsten!“ – Diese Reiseziele hat der Norden zu bieten

Warum eigentlich ins Flugzeug steigen und das Weite suchen, wenn es zu Hause doch am schönsten ist? Der Norden hat als Urlaubsziel mindestens genauso viel zu bieten, wie der warme Süden und die entferntesten Länder. Besonders während der Corona-Pandemie hat Deutschland als Reiseziel dazu gewonnen. Aber welche Orte sind besonders schön, um mal so richtig zu entspannen und eine gute Zeit mit Freunden oder der Familie zu verbringen? Vielleicht sogar in einem Tiny House, welches du jetzt hier gewinnen kannst!

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern – der Norden bietet mit seinen fünf Bundesländern eine große Zahl an Möglichkeiten, um im Urlaub die Natur zu genießen. Auch vor der eigenen Haustür lässt es sich entspannen und Gäste aus dem Süden sollten den schönen Norden sowieso kennenlernen. Nehme einfach am Gewinnspiel teil und schon bald kannst du deine Freunde in dein eignes Tiny House in den Norden einladen.

Hoch hinaus in die Bäume

Eine Nacht in einem Baumhaus verbringen – Dieser Kindheitstraum kann im Norden wahr werden. Ob ganz hoch hinaus oder doch etwas näher am Boden. Mehrere Baumhaushotels im Norden ermöglichen es, hoch in den Bäumen zu sein und dort den Ausblick der Natur zu genießen. Das „Tree ­In“ zwischen Bremen und Hannover ist eine Möglichkeit, den Urlaub in den Bäumen zu verwirklichen. Je nachdem auf welches Baumhaus die Entscheidung fällt, wohnen hier handaufgezogene Grauwölfe, Hudson-Bay Wölfe oder kanadische Wölfe im Kieferwald direkt vor der Tür. Das Abenteuer ist also vorprogrammiert. Und auch das Tiny House-Gefühl kommt bei diesem Urlaub schon auf. Um dein eigenes Tiny House zu gewinnen, klicke einfach hier. Nur muss dies wohl auf dem Boden bleiben.

Im "Tree In" Baumhaushotel zwischen Bremen und Hannover geht der Urlaub hoch hinaus. BestFriendsaufTour Im „Tree In“ Baumhaushotel zwischen Bremen und Hannover geht der Urlaub hoch hinaus.

Der größte See Niedersachsens: Das Steinhuder Meer

Das Meer vermittelt wohl am ehesten den Urlaubs-Flair. Ob Nord- oder Ostseeküste da streiten sich die Geister. Aber auch Seen sind die perfekten Urlaubsorte – So das Steinhuder Meer, der größte See Niedersachsens. Neben vielen verschiedenen Wegen oder Routen zum Wandern und Rad fahren gibt es auch in der Umgebung viel zu entdecken. Besonders für Familien sind die Schmetterlingsfarm mit Insektenmuseum, die Minigolfanlage sowie Spielplätze und Parks für Picknicks ansprechend. Und auch viele und idyllische Campingplätze in der Natur hat das Steinhuder Meer zu bieten. Vielleicht ja sogar mit einem Stellplatz für ein Tiny House, welches du jetzt ganz exklusiv hier gewinnen kannst.

Der größte See Niedersachsens bietet besonders zum Radfahren und Wandern viele Möglichkeiten in der Natur. BestFriendsaufTour Der größte See Niedersachsens bietet besonders zum Radfahren und Wandern viele Möglichkeiten in der Natur.

Die Lüneburger Heide – Natur und Abenteuer

Viel Natur verspricht auch die flachwellige Landschaft der Lüneburger Heide samt ihrer Heide, Geest und den Wäldern. Über 50 Badeseen und vielfältige Rad- oder Wanderwege sorgen für den perfekten Mix zwischen Bewegung und Entspannung. Und wer sich nach noch mehr Abenteuer sehnt, ist aufgrund der vielen Freizeitparks in der Umgebung in der Lüneburger Heide wie den Serengeti Park, den Heidepark und verschiedenen Kletterparks gut aufgehoben. Und für all die, die sich nach dem Winter sehnen, lädt der Snow Dome zudem zu einer aufregenden Abfahrt ein. Die Lüneburger Heide ist zudem die perfekte Möglichkeit den Urlaub in der Natur mit einigen Städtetrips zu verbinden. Denn nicht mal eine Stunde mit dem Auto braucht es zum Beispiel nach Lüneburg oder Celle, wo die wunderschönen Altstädte besucht werden können. In deinem Tiny House, welches du hier gewinnen kannst, kannst du dich dann am Abend von deinen Ausflügen erholen.

Die Lüneburger Heide sorgt neben Entspannung auch für Action. BestFriendsaufTour Die Lüneburger Heide sorgt neben Entspannung auch für Action.

Um Urlaub in der Region zu machen, braucht es zudem nicht immer teure Hotels, große Ferienwohnungen oder eine Unterkunft bei Bekannten. So ist dein eigenes Tiny House eine Möglichkeit mit vielen Vorteilen. Nicht zuletzt, dass sich das Haus auf vier Rädern an die verschiedensten Orte bewegen lässt.Bis in den April hinein kannst du hier dein eigenes Tiny House gewinnen. Und das Beste daran: In den verschiedenen Votingphasen kannst du mitentscheiden, wie das Tiny House aussehen soll. Außenfassade, Küchendesign und Mobiliar sind bereits bestimmt. Doch bei der Dekoration und dem Outdoorbereich ist noch alles offen. Einfach hier klicken und wenn das Glück auf deiner Seite ist, dann bist du schon bald in Besitz deines eigenen Tiny Houses. So wächst die Vorfreude auf den Sommer und die Urlaubszeit bestimmt!