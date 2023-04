Tiny House on tour: Norddeutschlands schönste Camping-Reiseziele

Mit den besten Freunden gemeinsam auf Tour sein? Die schönsten Orte entdecken? Eine gute Zeit haben? Wenn die kalte Jahreszeit an Deutschland wieder vorbeizieht, klingt dies nach dem perfekten Plan. Dabei muss es nicht immer das teure Fünf-Sterne-Hotel im Ausland sein. Im Camping-Zelt oder mit deinem eigenen Tiny House, welches du hier derzeit exklusiv gewinnen kannst, lässt es sich ebenso gut entspannen. Doch welche schönen Campingplätze lassen sich im Norden besuchen?

Warum weit weg in den Süden fahren, wenn der Norden doch so viel zu bieten hat? – Den Strand direkt vor der Tür und auch die grüne Natur lässt sich in Norddeutschland vielfältig genießen.

Das Abstellen von Tiny Häusern als Dauerwohnsitz ist in Deutschland nur mit Baugenehmigungen und Bebauungsplänen möglich – auf Campingplätzen wird es aufgrund des Sondergebiets der Erholung schon einfacher. Und beim Thema Urlaub stehen die Chancen gar nicht mal schlecht. Dabei sind im Norden viele schöne Campingplätze zu finden, die für deinen Campingurlaub perfekt sind.

An den weißen Stränden der Insel Amrum lässt sich das Zelt zwischen den Dünen aufschlagen.

Weiße Strände und Camping in den Dünen auf Amrum

Die weißen Strände, das Meer und die leichte Brise zeichnen die nordfriesische Insel Amrum in Schleswig-Holstein wohl am meisten aus. Ergänzt wird diese Urlaubsoase durch die Natur des Weltnaturerbes des Wattenmeers. Genau dieses Flair vermittelt auch der Campingplatz Dünencamping Amrum. Inmitten des Naturschutzgebiets erstreckt sich der Platz zwischen den Dünen. Als Vier-Sterne-Campingplatz lässt es sich dort nicht nur beim klassischen Camping entspannen, sondern auch das etwas luxuriösere Glamping sorgt, umgeben von der Natur, für die perfekte Auszeit. Neben dieser Entspannung ist aber auch das Abenteuer in den Dünen auf Amrum gesichert.

Campen in direkter Nähe zur Seebrücke Sellin

Schleswig-Holstein hat viele Urlaubs- und Campingziele zu bieten. Doch auch das benachbarte Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich durch die beliebten Urlaubsorte aus. Hierzu gehört besonders das Ostseebad Sellin auf der Insel Rügen. Die Seebrücke Sellin inklusive Restaurant scheinen dabei wohl die beeindruckendste Sehenswürdigkeit auf der Insel zu sein. Und nach den dortigen Aufenthalten am Meer ist der Reisemobilhafen Sellin D. Rüther südöstlich von Sellin der perfekte Ort, die Abende ausklingen zu lassen. Praktisch aufgestellt und umgeben von Wald kann die Natur hier vollkommen genossen werden. Abseits der Seebrücke liegt südlich von Sellin Dat Stranddörp. In einer idyllischen Grünanlage direkt am Meer profitieren Besucher:innen von der Ostsee und dem schönen weißen Strand auf Rügen. Perfekt für einen Urlaub mit der Familie oder den besten Freunden.

Entspannung garantiert! An der Seebrücke Sellin kann die Ostsee genossen werden.

Seen, Wald und Natur – Die Mecklenburgische Seenplatte

Zwar nicht das Meer – aber das größte Binnengewässer Deutschlands direkt vor der Camping-Haustür haben Besucher:innen des CampingPlatz Ecktannen. Mit der Lage am Ortsrand von Waren (Müritz) ist der Campingplatz nördlich des Müritz-Nationalparks ein beliebtes Natur- und Pflanzenreservat an der Mecklenburgischen Seenplatte. Doch nicht nur von diesem Campingplatz aus lässt sich die Natur Norddeutschlands genießen. Weiter nördlich liegt der Kummerower See mit dem Campingpark Sommersdorf. Direkt am Wasser werden neben dem Camping viele verschiedene weitere Freizeitaktivitäten angeboten. Von Angeln, über Wassersport bis hin zu Rad- und Wanderwegen sind für jeden Abenteuer und Entspannung garantiert.

Lust auf Entspannung in dem eigenen Tiny House?

Urlaub auf norddeutschen Campingplätzen klingt gar nicht mal schlecht?